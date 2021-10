Catania, visita ai defunti: riapre il cimitero monumentale dopo il maltempo

Riaprono il cimitero monumentale di Catania e il cimitero nel quartiere di San Giovanni Galermo: il sindaco Salvo Pogliese revoca parzialmente l'ordinanza per il maltempo.

Torna la normalità anche al cimitero monumentale di Catania, dopo la chiusura immediata comandata dal sindaco Salvo Pogliese, in ottemperanza alle disposizioni causa maltempo. Nei giorni scorsi, il primo cittadino etneo aveva ordinato la chiusura dei battenti in seguito alle ingenti quantità di piogge cadute sul suolo catanese.

Dalle ore 14,00 della giornata di sabato, invece hanno riaperto i Cimiteri di Catania, quello monumentale di via Acquicella e quello di San Giovanni Galermo, a seguito della revoca parziale operata dal sindaco Salvo Pogliese, alla luce delle mutate condizioni meteorologiche, dell’ordinanza precedentemente emanata che inibiva l’accesso al camposanto a garanzia della sicurezza, dai rischi di caduta rami dagli alberi.

Pertanto, fermo restando che in generale è vietato l’ingresso di autovetture, autocarri e motocicli sono previste diverse eccezioni, sospendendo tutti i permessi per l’ingresso veicolare nell’area pedonale.

Gli ingressi per i veicoli destinati al trasporto degli invalidi e dei mezzi per accompagnare persone non in grado di deambulare saranno consentiti dalle ore 12,00 alla chiusura del cimitero: se possessore di patente speciale è consentito solo l’ingresso dello stesso; nel caso di disabile non guidatore, invece è garantito l’ingresso di un solo accompagnatore (conducente del veicolo).

Il cimitero di via Acquicella rimarrà aperto dalle ore 7,00 alle 17,00, mentre le confraternite osserveranno il seguente orario: domenica 31/10/21 dalle ore 8,00 alle ore 12,00; lunedì 01/11/21 e martedì̀ 02/11/21 dalle ore 8,00 alle ore 17,00.

Per raggiungere il Cimitero di Acquicella, l’Amministrazione Comunale suggerisce l’utilizzo di mezzi pubblici, soprattutto nelle giornate di lunedì 1 e domenica 2 novembre. Grazie alla sinergia con il Comune della Regione e di Trenitalia, linee ferroviarie speciali e gratuite sono state approntate per le festività dell’uno e due novembre fra le stazioni di Catania centrale e Catania Acquicella.

Per migliorare la mobilità del capoluogo, treni a frequenze rapida trasporteranno gratuitamente i cittadini etneo nei giorni di Ognissanti e della Commemorazione dei defunti, dalla stazione Centrale a quella di Acquicella.

In campo naturalmente anche gli autobus dell’Amts che, d’intesa con il Comune, ha predisposto linee speciali e servizi integrativi a quelli ordinari, proprio per favorire l’accesso al Cimitero senza utilizzare il mezzo privato. A cominciare da una navetta stazione-cimitero e il potenziamento del servizio dei bus pubblici dentro il camposanto, ma anche con linee ulteriori che da diversi punti della città porteranno ad Acquicella.

“In mattinata, intanto, – si legge nel comunicato – l’assessore Arcidiacono ha condotto un altro sopralluogo, con la dirigente del Cimitero Marina Galezzi e il coordinatore operativo della Multiservizi Saro Pantellaro, per fare il punto sugli interventi di messa in sicurezza attuati nel camposanto dagli operatori, al lavoro anche nelle ultime ore malgrado le incerte condizioni meteo, per rimuovere le criticità causate anche dai violenti eventi atmosferici dei giorni scorsi“.