Allerta a Catania, oggi raffiche di vento e mare mosso: le previsioni

Ancora allerta meteo a Catania per la giornata di oggi: si prevedono forti raffiche di vento e mare mosso. La protezione civile dirama allerta arancione.

È previsto per oggi il livello di allerta arancione (preallarme) per i territori della Sicilia orientale, quelli più esposti agli effetti previsti dall’uragano mediterraneo denominato Medicane, il resto dell’Isola è in allerta gialla. Secondo il bollettino diramato ieri dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile, a persistere saranno le precipitazioni a carattere temporalesco di forte intensità, grandinate, attività elettrica e forti raffiche di vento (intensità attesa da forte a burrasca, in prevalenza dai quadranti di est), mareggiate lungo le coste esposte.

In via precauzionale, tutte le attività commerciali non essenziali e gli uffici pubblici resteranno chiusi. Le scuole non apriranno fino a venerdì, e l’Università di Catania ha attivato la DaD fino a sabato 30 ottobre, chiudendo le proprie sedi. La città insomma si blinda, cercando di prepararsi al peggioramento delle condizioni atmosferiche.

Le previsioni di oggi a Catania

Secondo il sito internet 3B Meteo, per la giornata di oggi, giovedì 28 ottobre 2021, a Catania i cieli saranno parzialmente nuvolosi, con il solo pomeriggio interessato da deboli piogge e schiarite in serata. Previsto 1mm di pioggia nelle prossime ore. La temperatura massima registrata si attesterà intorno ai 20 C°, la minima intorno ai 17 C°.

I venti provenienti da Est-Nordest renderanno il mare molto mosso, e questo mentre il ciclone mediterraneo si sposta verso nord interessando anche atre regioni. Proprio a partire dalla serata di oggi si attende un peggioramento delle condizioni meteo, con piogge, rovesci e temporali, che risulteranno intensi soprattutto nelle zone del siracusano. Le precipitazioni tenderanno poi a spostarsi verso la Calabria.

Più nello specifico, le piogge sono previste nell’arco di tempo che va dalle ore 13:00 di oggi fino alle ore 15:00. Ma a spaventare di più saranno i venti che soffieranno con un massimo di 26 km/h attesi nel pomeriggio e conseguente mare molto mosso. Attese dunque mareggiate nelle zone di costa interessate dal fenomeno.