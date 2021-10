Progetto Giovani: un voucher dedicato ai giovani siciliani che vogliono studiare inglese

C’è tempo fino al 30 novembre per partecipare al bando della Regione Sicilia - Progetto Giovani che, tra le varie voci, mette a disposizione risorse economiche per ottenere una certificazione internazionale di lingua inglese livello B2-C1-C2.

C’è tempo fino al 30 novembre per partecipare al bando della Regione Sicilia – Progetto Giovani che, tra le varie voci, mette a disposizione risorse economiche per i giovani tra i 18 e i 36 anni non compiuti (residenti in Sicilia o che abbiano trasferito la propria residenza da non più di 12 mesi) che siano interessati ad ottenere una certificazione internazionale di lingua inglese livello B2-C1-C2.

L’opportunità è aperta quindi a molti giovani catanesi, i residenti in città, gli studenti fuori sede, giovani lavoratori, liberi professionisti: tutti coloro che vogliono migliorare la propria conoscenza della lingua e dimostrarla con una certificazione ufficiale.

Conoscere l’inglese è fondamentale per la propria carriera e anche per la vita, dal momento che ormai la maggior parte degli strumenti che usiamo adotta la lingua inglese. Allo stesso tempo però è importante dimostrare le proprie competenze linguistiche con una certificazione riconosciuta, un’aggiunta al percorso formativo che può risultare fondamentale in ambito scolastico, universitario e professionale.

Il bando mette a disposizione borse di studio per svolgere un corso di inglese – in sede o online – finalizzato ad ottenere i seguenti livelli di certificazione linguistica:

B2 – certifica una competenza d’inglese scritto e parlato sufficiente per lavorare o studiare in un ambiente anglofono.

C1 – certifica una competenza standard dell’inglese richiesta ad imprenditori, professionisti o studenti diplomati. È riconosciuta da oltre 3.000 università, college, centri d’impiego e dipartimenti di governo nel mondo.

C2 – dimostra che padroneggi la lingua inglese e che la usi fluentemente per ricerche complesse e in ambito accademico e professionale. Si tratta del livello più alto degli esami Cambridge Assessment English.

Le tipologie di certificazione per cui è possibile prepararsi beneficiando del voucher sono molteplici: Cambridge, Trinity e IELTS.

La scuola di inglese JM English Catania mette a disposizione un servizio di consulenza gratuito per aiutare gli interessati ad individuare il percorso formativo più adatto al proprio livello e predisporre i materiali per la domanda, tra cui la brochure del corso da allegare.

Per maggiori informazioni sul bando e per scoprire come richiedere la borsa di studio clicca qui.