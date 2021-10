Incidente nel Catanese, auto contro ambulanza: feriti operatori del 118

L'ambulanza era ferma per soccorrere altre persone, rimaste a loro volta coinvolte in un altro incidente. Tre feriti.

Sono tre i soggetti feriti per via di un incidente stradale dall’incredibile dinamica, verificatosi ieri notte a Belpasso. In particolare il tutto è avvenuto lungo la Statale 121 , nei pressi del centro commerciale ”Etnapolis ”.

Dei giovani, a bordo di una Fiat Panda, sono rimasti coinvolti in un incidente. Successivamente sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 per soccorrere i feriti che erano fermi lungo il bordo della strada.

All’improvviso è sopraggiunta un’altra auto, una Golf con a bordo una coppia, che non è riuscita a frenare in tempo andando contro la Panda e l’ambulanza e facendo balzare il medico al di là del guardrail e l’infermiera del 118 sull’asfalto.

I due operatori, dunque, sono rimasti feriti. Per loro e per il conducente della Panda, un ragazzo di Santa Maria di Licodia, è risultato necessario l’intervento del pronto soccorso.

Subito dopo sono giunte sul posto altre 4 ambulanze, i Vigili del Fuoco di Paternò e i carabinieri di Nicolosi.