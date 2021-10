Covid, ancora oltre 7 milioni di over 12 non vaccinati: il report

In Italia secondo una diffusione dei dati del Ministero della Salute, sono ancora in molti gli over 12 a dover ricevere il vaccino. Di seguito la situazione.

Sono ancora molti gli over 12 a dover ricevere la prima dose del vaccino anti-covid. In totale, ammontano a 7,6 milioni gli over 12 italiani non ancora vaccinati contro il coronavirus. Di seguito un elenco per fasce di età degli utenti che non hanno ancora ricevuto il vaccino in Italia.

La situazione vaccini in Italia

I soggetti che in Italia non hanno ancora ricevuto il vaccino anti-covid nella fascia di età 12-19 anni sono 1.326.378, pari al 28,66%.

Fascia di età 30-39 anni: 1.205.796 non vaccinati, pari al 17,75%;

Fascia di età 40-49 anni: 1.539.524 non vaccinati, pari al 17,52%;

pari al 17,52%; Fascia di età 50-59 anni: 1.303.295 non vaccinati, pari al 13,50%;

Fascia di età 60-69 anni: 785.997 non vaccinati, pari al 10,41%;

Fascia di età 20-29 anni: 767.252 non vaccinati, pari al 12,76%;

Fascia di età 70-79 anni:464.736 non vaccinati, pari al 7,72%;

Over 80: 220.060 non vaccinati, pari al 4,82%.

Diffusione del virus

La diffusione del virus Covid-19 è notevolmente aumentata in questa ultima settimana in 17 Regioni secondo quanto emerge dalla tabella di monitoraggio settimanale del ministero della Salute: 29 casi per 100.000 abitanti. Le regioni con l’incidenza più elevata sono:

Provincia autonoma di Bolzano (85,6),

Friuli Venezia Giulia (51,7),

Veneto (48,3).

Le Regioni dove, al contrario, si è registrata una diminuzione dell’incidenza rispetto alla scorsa settimana sono: