Stasera in Tv: in onda “Fast and Furious” e “Come farsi lasciare in 10 giorni”

Cosa guardare stasera in tv? La redazione di LiveUnict propone una serie di film da guardare stasera in televisione.

Marta – Il delitto della Sapienza [Rai 2, ore 21:10]: Era il 9 Maggio del 1997 quando una studentessa di 22 anni viene raggiunta alla testa da un proiettile vagante mentre sta camminando nel campus universitario de La Sapienza con un’amica. La ragazza si accascia a terra e a nulla serviranno i soccorsi. La ragazza morirà in ospedale cinque giorni dopo. Il nome della ragazza è Marta Russo e il suo si trasforma in un caso mediatico che nel 1997 sconvolge l’Italia. Da quel momento sarà noto come Il delitto della Sapienza.

Fast and Furious – Hobbs & Shaw [Canale 5, ore 21:20]: Il film stand-alone diretto da David Leitch, in cui Dwayne Johnson e Jason Statham tornano a vestire i panni di Luke Hobbs e Deckard Shaw. In seguito al loro primo scontro in Fast & Furious 7 del 2015, tra Hobbs, mastodontico veterano del dipartimento di polizia statunitense Diplomatic Security Service, e Shaw, emarginato fuorilegge ed ex agente scelto dell’esercito inglese, c’è sempre stato un forte scambio di provocazioni e scontri nel tentativo di farsi fuori a vicenda. Ma quando Brixton (Idris Elba), un anarchico ciberneticamente e geneticamente potenziato, si trova in possesso di una minaccia biologica che potrebbe alterare il genere umano per sempre – ed ha la meglio contro una brillante ed impavida agente dell’MI6 (Vanessa Kirby), nonché sorella di Shaw, i due acerrimi nemici dovranno unire le forze per annientare l’unico uomo che potrebbe dimostrarsi più duro di loro due.

Come farsi lasciare in 10 giorni [Paramount Nework, ore 21:10]: Andie Anderson è una promettente giornalista che si vede assegnare un’inchiesta insolita: compilare un elenco di ciò che una donna fa involontariamente per allontanare un uomo. In 10 giorni è quindi costretta a fare innamorare qualcuno e poi a commettere tutti gli errori più classici per farsi lasciare. Come vittima sceglie Benjamin Barry, un avvenente pubblicitario che ha appena scommesso con gli amici di essere in grado di conquistare una donna, appunto, in 10 giorni.