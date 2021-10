Sicilia, si monitorano gli alunni positivi: il tasso più alto alle medie e superiori

Secondo un monitoraggio, in Sicilia, solamente 0,15% degli studenti è positivo. Di seguito il monitoraggio con i dati forniti dal 90% delle scuole.

Nella settimana appena trascorsa 4-10 ottobre, nelle scuole siciliane, gli alunni positivi nella scuola dell’infanzia erano lo 0,12%, nella primaria lo 0,18%, in quella di primo grado lo 0,18 % e in quella di secondo grado lo 0,12%. In totale su 597.103 alunni 908 erano positivi, lo 0,15%.

A dichiarare tali numeri è stato l’Ufficio Scolastico regionale di Sicilia riferendosi ai dati trasmessi dalle singole scuole siciliane: in totale il 90%. Tuttavia, il rapporto medio alunni positivi su classi in quarantena è inferiore a 1. Inoltre, l’incidenza degli alunni positivi risulta dello 0,15% in netta diminuzione rispetto allo scorso anno quando il dato era dello 0,30%. Inoltre, nelle settimane di rilevazione, dal 20 settembre al 10 ottobre l’incidenza degli alunni positivi è diminuita, infatti, si è passati da un valore iniziale pari allo 0,17% all’attuale 0,15%. Inoltre, su 65.448 docenti solo 79 sono risultati positivi lo 0,12%. Inoltre, su 17.320 dipendenti Ata solo 21 sono risultati positivi, lo 0,12%.