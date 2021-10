Coronavirus Sicilia, Isola ora quarta in Italia per nuovi casi: il bollettino

Sotto i 300 i nuovi casi da Coronavirus in Sicilia ma ben 118 di questi si registrano all'interno della sola provincia di Catania. Di seguito i dati dell'ultimo bollettino.

Nuovi 264 positivi al Coronavirus in Sicilia: è il dato estrapolato dall’ultimo bollettino del Ministero della Salute. Si esplicita che nelle ultime 24 ore sono stati processati 19.282 tamponi. Il tasso di positività, di conseguenza, ora si attesta all’1,4%. La Sicilia è ora la quarta Regione per numero di contagi giornalieri.

E i ricoveri? Nelle ultime 24 ore questi sono leggermente aumentati. Rispetto a ieri, di fatto, si registrano un ricoverato in più in regime ordinario e cinque in terapia intensiva (ora 48 in tutto).

Inoltre si indicano 13 nuovi decessi. Infine, nel corso delle ultime 24 ore, sono guarite dal Covid-19 948 persone.

I dati per provincia

Di seguito i nuovi casi suddivisi per provincia: