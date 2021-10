MediaWorld cerca personale: offerte anche in Sicilia

Lavoro, Mediaworld è alla ricerca di personale: la nota catena di negozi di elettrodomestici ed elettronica offre posizioni anche in Sicilia.

Lavoro: MediaWorld ricerca personale per diverse posizioni lavorative in diverse parti d’Italia, inclusa la Sicilia. Per coloro i quali sono alla ricerca di un impiego nell’area siciliana, si tratta certamente di un’ottima notizia. Inoltre, le posizioni aperte non hanno requisiti particolari e restrittivi, e per questo motivo la possibile platea di candidati potrebbe rivelarsi molto ampia.

Ecco dunque tutte le informazioni necessarie riguardo le posizioni di lavoro MediaWorld aperte in Sicilia e le istruzioni principali per candidarsi.

Lavoro MediaWorld: Addetti Vendita/Logistica Catania

Tra le varie posizioni aperte in Sicilia da MediaWorld è compresa l’area di Catania. Infatti, visitando l’area “Lavora con noi” del sito ufficiale MediaWorld è possibile trovare ben due offerte di lavoro per il territorio catanese. In entrambi i casi si tratta di posizioni di Addetto Vendita/Logistica, e le Business Unit di riferimento sono Vendite- Addetto alle Vendite e Vendite – Magazziniere.

Le sedi per le quali è aperta l’offerta di lavoro a Catania sono due, denominate da MediaWorld come Sicilia/Catania 1 e Sicilia/Catania 2. L’offerta prevede un contratto Part-time a tempo determinato con disponibilità a lavorare su turni e nei weekend. Infine, i requisiti principali per poter presentare la candidatura per queste posizioni lavorative sono i seguenti:

Passione per la vendita e attitudine al problem solving;

Ottime doti di comunicazione e di relazione con il Cliente;

Flessibilità, disponibilità e approccio proattivo;

Forte spirito di squadra.

Lavoro MediaWorld: Palermo

Un’offerta identica a quella già presentata per Catania è attiva anche per la zona di Palermo. Infatti, anche in questo caso si ricerca Addetti Vendita/Logistica anche se in questo caso la Business Unit è semplicemente Vendite – Addetto alle Vendite.

I requisiti per poter partecipare sono i seguenti:

Passione per la vendita e attitudine al problem solving;

Ottime doti di comunicazione e di relazione con il Cliente;

Flessibilità, disponibilità e approccio proattivo;

Forte spirito di squadra.

Anche in questo caso, si offre contratto part-time a tempo determinato con disponibilità a lavorare su turni e nei weekend. I punti vendita interessati dall’offerta sono quelli denominati come Sicilia/Palermo 1 e Sicilia/Palermo 2.

Come fare domanda

Per poter presentare la candidatura per le posizioni lavorative citate basta collegarsi sul sito ufficiale MediaWorld, alla sezione Lavora con noi. Una volta selezionata l’offerta alla quale si è interessati, sarà possibile candidarsi tramite LinkedIn o inviare il proprio curriculum vitae tramite il bottone specifico.

Dopo aver inviato il proprio CV, le figure considerate come le più interessanti tra le candidature pervenute online saranno valutate direttamente dal Team di Risorse Umane o dal Direttore del Punto Vendita, allo scopo di conoscere meglio i candidati.