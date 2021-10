Alessio Boni a Catania: interpreta Vincenzo Bellini per una docu-fiction

Alessio Boni interpreterà Vincenzo Bellini per una docu-fiction, che andrà in onda su Rai 2. Ecco tutte le informazioni sul programma e sulle location.

La Rai ha pensato a un programma incentrato sull’Opera e, tra le puntate, ce ne sarà una dedicata al compositore catanese Vincenzo Bellini.

La puntata su Vincenzo Bellini

A interpretare Bellini sarà il popolare attore Alessio Boni che, negli ultimi giorni, è stato avvistato per le vie della città di Catania. Il programma “Italia all’opera” andrà in onda dal 6 novembre su Rai2 in seconda serata. Ogni puntata durerà circa 50 minuti.

Per la docu-fiction su Vincenzo Bellini si vedranno alcuni brani andati in scena lo scorso 23 settembre al Teatro Bellini di Catania, con la regia di Davide Livermore e la direzione di Fabrizio Maria Carminati, trasmessa in diretta su Rai5.

Girovagando per Catania sulle note di Bellini

Le riprese sono state fatte al Duomo, che custodisce le spoglie del musicista, al Teatro Massimo, al Monastero dei Benedettini, al Teatro greco romano, a Palazzo Biscari, in via Crociferi. Altre immagini sono state girate a San Giovanni li Cuti. Tutti luoghi che mostrano l’identità della città di Catania.

“Una bellissima occasione di visibilità per il nostro teatro di cui è protagonista Vincenzo Bellini, genio indiscusso a livello mondiale – commenta il sovrintendente Giovanni Cultrera -. L’allestimento di “Noma” che accompagnerà le immagini, firmata da uno dei registi più richiesti e innovativi, è stata una grande vetrina per il Bellini. Sarà emozionante ripercorrere i passi, le impronte, del compositore, riviverle grazie a un grande attore come Boni e a una grande produzione Rai”.