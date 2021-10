Catania, positivo al Covid si aggirava per le vie della città

Catania: fermato per sospetto di spaccio di sostanze stupefacenti e infine denunciato per l'inosservanza della legge sulla quarantena a seguito della positività da Covid.

Un giovane catanese di anni 34 si aggirava per le vie del quartiere nonostante fosse risultato positivo al Covid. La violazione delle disposizioni governative anti-covid e l’inosservanza delle leggi sono state scoperte dalle forze dell’ordine quasi per caso.

I Carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale stava effettuando un servizio perlustrativo in Viale Grimaldi per stanare spacci di sostanze stupefacenti. Alla vista delle forze dell’ordine l’uomo, già vecchia conoscenza dei carabinieri per spaccio, ha tentato di nascondersi rannicchiandosi a terra.

L’atteggiamento dell’uomo ha insospettito i carabinieri che lo hanno fermato e svolgendo un controllo più approfondito hanno scoperto che questi era recentemente risultato positivo al Covid-19 e che dunque stava infrangendo la quarantena obbligatoria.