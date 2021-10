Coronavirus, Sicilia terza regione per contagi: i dati

Coronavirus Sicilia: pubblicato bollettino giornalieri con i nuovi positivi al covid. Di seguito la situazione nelle province siciliane.

Il Ministero della Salute ha pubblicato il bollettino giornaliero con i nuovi positivi al covid registrati nelle ultime 24 ore. In Italia, tuttavia, si contano 2.494 nuovi positivi al covid e un incremento di 49 decessi.

La Sicilia, che fino ad ora era stata la regione più colpita, da qualche giorno vede una diminuzione sostanziale di contagi da covid–19. Infatti, attualmente è la terza regione per contagi, dopo Lombardia e Veneto. Nelle ultime 24 ore in Sicilia sono stati registrati 273 nuovi positivi al covid e 12 morti. Inoltre, i guariti sono 878, per un totale di 285.217 da inizio pandemia.

Coronavirus Sicilia: la situazione nelle province