Prove Invalsi 2025: Comprendere fin dai primi anni di scuola dove si collocano bambini e bambine in termini di competenze linguistiche e logico-matematiche è fondamentale per costruire basi solide per il futuro. Le prove Invalsi 2025 seconda primaria rappresentano uno strumento chiave per valutare i livelli di apprendimento in Italiano e Matematica, due discipline che incidono profondamente sull’intero percorso formativo.
Secondo l’Invalsi, rafforzare queste aree sin dai primi anni è essenziale per garantire un apprendimento stabile e duraturo nel tempo.
Lettura e comprensione del testo: risultati in crescita, ma con riserva
La prova di Italiano della rilevazione Invalsi 2025, somministrata in formato cartaceo, ha misurato la capacità degli alunni di leggere, comprendere e interpretare testi, oltre alla loro abilità di riflettere sul contenuto.
Il 66,3% degli studenti di seconda primaria ha raggiunto il livello base di competenza. Si tratta di un leggero miglioramento rispetto al 2024 (+2 punti percentuali), ma non sufficiente a recuperare pienamente la flessione registrata negli anni post-pandemici.
Le variazioni nei diversi livelli di competenza mostrano una distribuzione più centrale:
- +2 punti nella fascia bassa,
- +5 punti nella fascia medio-alta,
- –3 punti nella fascia alta,
- –5 punti nella fascia molto alta.
In sostanza, cresce la percentuale di chi raggiunge risultati intermedi, ma si riducono le eccellenze.
Prove Invalsi 2025, le competenze matematiche: stabilità e lieve ripresa
Nel test di Matematica, il 67% degli alunni ha raggiunto il livello base, dato sostanzialmente stabile rispetto all’anno precedente.
Anche in questo ambito, il confronto con i risultati 2019–2025 rivela come gli effetti del periodo pandemico siano ancora percepibili, pur con timidi segnali di miglioramento.
Rispetto al 2024 si registrano:
- +2 punti nella fascia bassa,
- +3 punti nella fascia alta.
Le aree di competenza osservate riguardano Numeri, Spazio e figure, Relazioni e funzioni, Dati e previsioni, ambiti fondamentali per lo sviluppo del pensiero logico e della capacità di problem solving.
Prove Invalsi 2025: I fattori che influenzano gli apprendimenti
L’Invalsi sottolinea che i risultati delle prove Invalsi 2025 seconda primaria non dipendono unicamente dalla scuola, ma anche da una pluralità di fattori socio-culturali e individuali:
- Genere: le bambine ottengono risultati migliori in Italiano, mentre i bambini prevalgono in Matematica;
- Percorso scolastico: gli alunni posticipatari (che hanno iniziato un anno dopo) segnano un calo medio di –3,5 punti in Italiano e –1,9 in Matematica;
- Origine familiare: i figli di immigrati di prima generazione mostrano performance più basse, ma i nati in Italia si avvicinano ai coetanei italiani;
- Contesto territoriale: gli alunni del Sud e delle Isole restano indietro rispetto alla media nazionale, con uno scarto di –5 punti in Italiano e –7 in Matematica.