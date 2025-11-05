Prove Invalsi 2025: Comprendere fin dai primi anni di scuola dove si collocano bambini e bambine in termini di competenze linguistiche e logico-matematiche è fondamentale per costruire basi solide per il futuro. Le prove Invalsi 2025 seconda primaria rappresentano uno strumento chiave per valutare i livelli di apprendimento in Italiano e Matematica, due discipline che incidono profondamente sull’intero percorso formativo.

Secondo l’Invalsi, rafforzare queste aree sin dai primi anni è essenziale per garantire un apprendimento stabile e duraturo nel tempo.

Lettura e comprensione del testo: risultati in crescita, ma con riserva

La prova di Italiano della rilevazione Invalsi 2025, somministrata in formato cartaceo, ha misurato la capacità degli alunni di leggere, comprendere e interpretare testi, oltre alla loro abilità di riflettere sul contenuto.

Il 66,3% degli studenti di seconda primaria ha raggiunto il livello base di competenza. Si tratta di un leggero miglioramento rispetto al 2024 (+2 punti percentuali), ma non sufficiente a recuperare pienamente la flessione registrata negli anni post-pandemici.

Le variazioni nei diversi livelli di competenza mostrano una distribuzione più centrale:

+2 punti nella fascia bassa,

+5 punti nella fascia medio-alta,

–3 punti nella fascia alta,

–5 punti nella fascia molto alta.

In sostanza, cresce la percentuale di chi raggiunge risultati intermedi, ma si riducono le eccellenze.

Prove Invalsi 2025, le competenze matematiche: stabilità e lieve ripresa

Nel test di Matematica, il 67% degli alunni ha raggiunto il livello base, dato sostanzialmente stabile rispetto all’anno precedente.

Anche in questo ambito, il confronto con i risultati 2019–2025 rivela come gli effetti del periodo pandemico siano ancora percepibili, pur con timidi segnali di miglioramento.

Rispetto al 2024 si registrano:

+2 punti nella fascia bassa,

+3 punti nella fascia alta.

Le aree di competenza osservate riguardano Numeri, Spazio e figure, Relazioni e funzioni, Dati e previsioni, ambiti fondamentali per lo sviluppo del pensiero logico e della capacità di problem solving.

Prove Invalsi 2025: I fattori che influenzano gli apprendimenti

L’Invalsi sottolinea che i risultati delle prove Invalsi 2025 seconda primaria non dipendono unicamente dalla scuola, ma anche da una pluralità di fattori socio-culturali e individuali: