Stasera in Tv: in onda “Il principe e il pirata” e “Il Natale di Carol”

La redazione di LiveUnict propone una serie di film e programmi da guardare nelle serata di oggi, lunedì 11 ottobre. Film per ogni genere di spettatore, dal drammatico all'arrivo dei film di Natale.

Mistery land: la grande favola dell’ignoto [Italia 1, ore 21:20]: Aurora Ramazzotti e Alvin ci faranno conoscere i luoghi e i protagonisti di storie che lasciano senza fiato, alla scoperta dell’ignoto in un mondo di mostri, vampiri, fantasmi ed alieni.

Il principe e il pirata [Cine34, ore 21:00]: Scoperto che l’amico d’infanzia Gimondi è suo fratellastro, Leopoldo lo recupera alla sua uscita dal carcere dell’Ucciardone e insieme vanno a Saint Vincent per ricevere una eredità. Durante il viaggio si conosceranno meglio e Gimondi lo porterà in situazioni assurde.

Il Natale di Carol [Paramount Channel, ore 21:05]: In questa moderna versione del “Canto di Natale”, la spietata manager Carol Huffman riceve la visita del fantasma della sua vecchia capa il giorno della vigilia di Natale: l’aiuterà a cambiare il suo comportamento senza cuore.

Il Padrino [Iris, ore 21:00]: La storia parte presentando la figura di Vito Corleone, emigrato bambino dalla Sicilia negli Usa, è divenuto un grande “padrino”, ovvero il capo di un’importante famiglia mafiosa, una delle cinque di New York. Ci si rivolge a lui come si conviene ad un personaggio di grandissimo rilievo e rispettato: nelle prime scene in cui viene festeggiato il matrimonio di una delle sue figlie, Connie (Talia Shire), don Vito riceve gente come in una vera e propria udienza i quali gli chiedono favori e lui decide se farli e a chi commissionare il “lavoro”.