Green Pass, quanto dura e come scaricarlo? Tutte le info

Green Pass: quanto dura? Come scaricare la certificazione verde? Chi è esente dall'obbligo del Green pass? Ecco i chiarimenti a tutti questi dubbi.

Green Pass, quanto dura? Sono in molti coloro che in queste ore si chiedono quale sia la durata. È naturale porsi questa domanda soprattutto in questi giorni: dal 15 ottobre, infatti, il Green Pass diventa obbligatorio per accedere a tutti i luoghi di lavoro, sia pubblici che privati.

Green Pass, quanto dura?

La durata della Certificazione verde dipende da diversi fattori. C’è, infatti, una netta differenza in termini di durata per chi ha completato il ciclo vaccinali e per chi invece non ha avviato le procedure di vaccinazione. Di seguito uno schema completo che aiuta a chiarire tutti i dubbi:

12 mesi per chi ha completato il ciclo vaccinale;

12 mesi per chi è risultato positivo e ha ricevuto una sola dose;

6 mesi per chi è guarito dal Covid;

48 ore per chi è sottoposto a un tampone antigenico;

72 ore per chi si è sottoposto a un tempone molecolare.

Per chi non è obbligatorio

Alcune categorie sono esenti dal possesso della Certificazione Verde. Si tratta di:

i bambini con età non superiore ai 12 anni;

Soggetti esenti per comprovati motivi medici. Sono i medici a rilasciare la certificazione che attesta l’esenzione e lo fanno a titolo gratuito. Ci si può rivolgere ai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi sanitari regionali o dai Medici di medicina generale o Pediatri di libera scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale.

Chi ha ricevuto il vaccino ReiThera sia con una che con due dosi, in occasione della sperimentazione Covitar.

Come scaricare la certificazione Verde

Sono attivi diversi canali per poter scaricare e stampare la Certificazione verde, oppure averla semplicemente nel formato digitale:

Sul sito ufficiale www.dgc.gov.it;

App Immuni;

App IO;

Chi ha particolare difficoltà ad avviare la procedura può comunque rivolgersi a medici e farmacisti. Anche in farmacia, infatti, è possibile stampare gratuitamente la propria Certificazione Verde, portando con sé la propria tessera sanitaria. Chi fa il tampone, antigenico o molecolare, deve invece accertarsi che venga rilasciata la certificazione valida anche nei luoghi di lavoro.

Per dubbi o maggiori informazioni, si può contattare il numero verde dell’App Immuni al 800.91.24.91 attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20.