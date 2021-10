“Linea Verde Life” alla scoperta di Catania e paesi etnei: in arrivo puntata su Rai 1

La prossima puntata di "Linea Verde Life" sarà dedicata a Catania e ai paesi etnei, con un'attenzione particolare ad alcune eccellenze ed innovazioni.

Catania e la Sicilia tornano protagoniste di un programma tv. In arrivo una puntata di “Linea Verde Life” condotta da Daniela Ferolla e dedicata, in particolare, al capoluogo etneo e ai paesi etnei.

Dove vedere la puntata

La puntata andrà in onda domani, sabato 9 ottobre, alle ore 12:30 su Rai 1. La puntata sarà, comunque, visibile anche nei giorni successivi su Rai Play.

Realtà siciliane esempio di sostenibilità

Le eccellenze e le innovazioni dell’Isola saranno al centro della puntata. Si parlerà di api nere siciliane, cosmetici derivati dal mallo dei pistacchi,”pelle” fabbricata con le pale dei fichi d’india e tanto altro. Si andrà, inoltre, alla scoperta del trekking sull’Etna in compagnia degli alpaca e delle escursioni in bike alle pendici del Vulcano.

Non mancherà, ovviamente, un assaggio dei sapori tipici siciliani. Immancabile, quindi, il giro del gusto tra sapori e prelibatezze dei prodotti tipici locali, con una gustosa ricetta preparata da Federica De Denaro.

L’obiettivo del programma è, infatti, quello di affrontare il tema, sfidante e complesso, della sostenibilità in tutte le sue accezioni. Un viaggio lungo la penisola italiana per raccontare come sia organizzata l’agricoltura in città e nei dintorni dei grandi centri urbani della nostra nazione, in continua ricerca di un buon equilibrio tra aree metropolitane e attività produttiva.