Coronavirus Sicilia, Catania ancora prima provincia per nuovi casi: tutti i dati

Tra tutte le province siciliane, spicca ancora una volta quella di Catania per numero di nuovi casi da Coronavirus: di seguito il nuovo bollettino nel dettaglio.

Ufficializzato il passaggio in “zona bianca” della Sicilia. Il nuovo bollettino diffuso dal Ministero della Salute, tuttavia, non riporta numeri confortanti. Oggi si indicano 469 nuovi casi, a fronte di 14.977 test effettuati: è quasi il doppio rispetto al numero di ieri (245 a fronte di 15.005 tamponi processati). Tuttavia la Regione precisa che 116 positivi si riferiscono alle settimane precedenti.

Il tasso di positività passa dal 1,63% di ieri al 3,13% di oggi. Si registrano ulteriori 3 decessi (2 di ieri e 1 relativo al 6 ottobre) e 1.048 guariti.

E i ricoveri? Si contano 365 pazienti ricoverati in area medica Covid, 5 in meno rispetto a ieri. In terapia intensiva i posti letto occupati sono 40, 5 in meno rispetto a ieri ma con 3 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore.

Tenendo conto di questi dati, gli attuali positivi ammontano a 11.198, dei quali 10.793 in isolamento domiciliare.

I dati per provincia

Di seguito i nuovi casi da Coronavirus in Sicilia estrapolati dall’ultimo bollettino, suddivisi per provincia: