Coronavirus Sicilia: per un Comune del Catanese scatta la “zona arancione”

"Zona arancione" per un Comune del Catanese: ecco quando scatteranno le nuove misure restrittive.

La Sicilia passa in “zona bianca” ma per un Comune in provincia di Catania, a partire da domenica 10 ottobre, scatterà la “zona arancione”. Si tratta di Mascalucia. È quanto previsto dall’ultima ordinanza firmata dal presidente della Regione Nello Musumeci, su proposta del dipartimento regionale Asoe.

Le nuove misure restrittive anti-Covid riservate agli abitanti del Comune in questione sono state introdotte per via dell’alto numero di positivi in rapporto ai vaccinati. Resteranno in vigore almeno fino a mercoledì 20 ottobre.