Catania, la Biblioteca Regionale avrà una nuova sede: finanziati 410 mila euro

La Nuova Biblioteca regionale avrà una nuova sede a Catania. Attualmente, infatti, si trova presso gli uffici del Palazzo dell'Università, ma presto verrà spostata nel luogo ufficiale che le è stato dedicato.

Il Governo Regionale, nell’ultima seduta di giunta, ha deciso che la Biblioteca Regionale avrà la sua sede nell’ex collegio dei Gesuiti. Il finanziamento per la ristrutturazione di tale edificio è stato di oltre 400 mila euro. Attualmente, infatti, la Biblioteca Regionale si trova a Piazza Università. Le somme stanziate sono state destinate all’arredamento della biblioteca, come l’acquisto di scaffalature, arredi degli uffici, utenza, installazione di condizionatori, pulizia generale e per la disinfestazione.

“Stiamo provvedendo – afferma il presidente Musumeci – a consentire l’effettivo trasferimento di un enorme patrimonio librario nello storico edificio in via Crociferi. Mettiamo così questo fondamentale spazio educativo e culturale nelle condizioni di garantire, nei nuovi locali, la migliore fruizione da parte dei lettori e degli studiosi”.