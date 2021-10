UNICT – Online nuovo bando per 94 borse di dottorato con i fondi PON

L'Università di Catania mette a disposizione altre 94 borse di dottorato di ricerca grazie ai fondi PON. Le borse si aggiungono a quelle già finanziate.

L’Università di Catania ha pubblicato un nuovo bando di concorso per l’accesso ai corsi di dottorato di ricerca con 94 nuove borse di studio finanziate con fondi PON Ricerca e Innovazione. Grazie a nuove risorse per percorsi di dottorato di ricerca attivi e accreditati nell’ambito del XXXVII ciclo e per programmi di dottorato nazionale, il MUR ha assegnato all’Università di Catania fondi per 94 borse aggiuntive.

Unict: 94 nuove borse di dottorato

Le borse aggiuntive riguardano 18 corsi di dottorato d’Ateneo, con accesso per titoli e prova orale:

Agricultural, Food, and Environmental Science (settore Agraria 4 borse innovazione, 4 borse green);

Basic and Applied Biomedical Sciences (settore Medicina e Chirurgia 4+2);

Biomedicina traslazionale (settore Medicina e Chirurgia 2+1); Biotecnologie (settore interdisciplinare 3+2);

Fisica (settore Scienze matematiche, fisiche, naturali; borse innovazione 3+3);

Giurisprudenza (settore Giurisprudenza 1+3);

Informatica (settore Scienze matematiche, fisiche, naturali 5+5);

Ingegneria dei sistemi, energetica, informatica e delle telecomunicazioni (settore Ingegneria industriale e dell’Informazione 5+5);

Neuroscienze (settore Medicina e Chirurgia, 2 borse innovazione);

Processi formativi, modelli teorico-trasformativi e metodi di ricerca applicati al territorio (settore Scienze della Formazione 1 borsa innovazione e 1 green);

Scienza dei materiali e Nanotecnologie (settore Scienze matematiche, fisiche, naturali 4+4);

Scienze chimiche (settore Scienze matematiche, fisiche, naturali 3+3);

Scienze della Terra e dell’ambiente (settore Scienze matematiche, fisiche, naturali 1+3);

Scienze dell’Interpretazione (settore Lettere e Lingue 2+1);

Scienze per il patrimonio e per la produzione culturale (settore Lettere e Lingue 1+2);

Scienze politiche (settore Scienze politiche 1+1);

Sistemi complessi per le Scienze fisiche, socio-economiche e della vita (settore interdisciplinare 3+2);

Valutazione e mitigazione dei rischi urbani e territoriali (settore Ingegneria e Architettura 3+4).

Chi può partecipare

Possono partecipare al nuovo bando tutti i laureati di vecchio ordinamento, di nuovo ordinamento in possesso di laurea magistrale (o specialistica) o in possesso di un titolo accademico conseguito all’estero e riconosciuto idoneo. Possono partecipare “con riserva” anche gli studenti iscritti all’ultimo anno di un corso di laurea magistrale, purché conseguano il titolo entro il 31 ottobre e producano la documentazione entro il 5 novembre 2021.

Le domande di partecipazione alle selezioni vanno presentate online entro venerdì 15 ottobre accedendo al Portale Studenti Smart Edu.

Queste nuove borse si aggiungono alle 137 – finanziate con fondi d’Ateneo, aziende (TIM, ST-Microelectroncics, Amiens), fondi di altri atenei italiani o stranieri o di altri enti partner (Infn, Imm-Cnr, Inaf, Ingv, Inps) – già bandite dall’ateneo catanese nel luglio scorso.

Per tutte le altre informazioni, consultare il sito dell’Università di Catania.