UNICT – Inaugurazione aula studio “Katherine Johnson”: c’è la data

Al Dipartimento di Matematica e Informatica dell'ateneo catanese si terrà la cerimonia di inaugurazione dell'aula studio intitolata alla scienziata Katherine Johnson: la sua storia è divenuta celebre anche grazie al film "Il diritto di contare".

Mercoledì 6 ottobre, alle ore 9, presso il Dipartimento di Matematica e Informatica, sarà inaugurata l’aula studio intitolata alla scienziata statunitense Katherine Johnson. La notizia dell’intitolazione era stata anticipata da LiveUnict.

Matematica, informatica e fisica, la scienziata Katherine Johnson contribuì allo sviluppo dell’aeronautica statunitense e ai programmi spaziali, già dal primo utilizzo dei computer elettronici digitali da parte della Nasa.

Venne molto apprezzata per l’accuratezza che poneva nel calcolo della navigazione spaziale computerizzata e per il lavoro tecnico dirigenziale pluridecennale svolto alla Nasa fino al 1986. In particolar modo è stata protagonista nella preparazione di decine di missioni, dal lancio dei satelliti Liberty a quelle lunari fino alle prime degli Shuttle. Scomparsa nel 2020, ha ricevuto 13 titoli onorari di dottorato ed ha pubblicato oltre 60 importanti lavori scientifici.

Recentemente è stata inserita nella National Women’s Hall of Fame e la sua storia è stata raccontata sul grande schermo con “Il diritto di contare” (Hidden Figures il titolo originale, 2016), il film diretto da Theordore Melfi e tratto dall’omonimo romanzo di Margot Lee Shetterly. Nel 2015 l’allora presidente degli Usa, Barack Obama, l’ha insignita della Medal of Freedom, la più alta onorificenza civile negli Usa.