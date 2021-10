Stasera in TV: in onda “12 anni schiavo” e “Creed II”

Inizio di settimana noioso? Ecco dei programmi e dei film da non perdere: i consigli della redazione di LiveUnict.

Maschi contro Femmine [Rai 3, 21:20]: Il film tratta ironicamente 4 storie d’amore, e cerca di spiegare i diversi punti di vista tra uomo e donna.

12 anni schiavo [Iris, 21:oo]: Nella New York del 1841, Solomon Northup un giovane violinista afroamericano, viene prima ingannato da due signori che fingono di credere nella sua abilità musicale. Successivamente viene venduto come schiavo, lavorerà nei campi di cotone della Lousiana per ben 12 anni.

Creed II [TV8, 21.30]: Nel 1985 il temibile pugile Ivan Drago, uccide l’ex campione americano Apollo Creed sul ring. Nonostante l’allenatore Rocky Balboa sia contario, il figlio del defunto accetta una sfida molto impegnativa.

Mystery land: La grande favola dell’ignoto [ItaliaUno, 21:25]: Alvin ed Aurora Ramazzotti, in questo programma faranno conoscere protagonisti e luoghi di storie che lasciano con il fiato sospeso, alla scoperta dell’ignoto.