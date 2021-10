Catania dice “addio” alla ruota panoramica: smontaggio anticipato

Catania dice addio in anticipo alla ruota panoramica, installata ad agosto a Piazzale Sanzio. La ruota non ha avuto successo e potrebbe andare ora in Belgio.

Smontaggio anticipato per la ruota panoramica di Catania, installata a Piazzale Raffaello Sanzio e inaugurata il 12 agosto scorso. L’attrazione non ha riscontrato il successo che ci si aspettava e, per questo, sarà trasferita.

In una intervista per CataniaToday, Ivan Montenero, co-titolare dell’azienda proprietaria della ruota panoramica, spiega che la ruota non ha avuto successo tra i cittadini, a causa della non idoneità dell’area scelta. Quest’ultima, infatti, non avrebbe esaltato né le qualità della città né le qualità della zona stessa.

La ruota sarebbe dovuta rimanere fino al 7 novembre 2021, prima di essere trasferita nuova location sempre a Catania. Per il momento, tuttavia, la nuova location non è stata trovata, sebbene l’azienda abbia proposto villa Bellini o il porto come luogo in cui spostare l’attrazione.

La ruota quindi potrebbe adesso spostarsi in Belgio, dove l’azienda ha ricevuto una proposta.