A Catania un Gratta e Vinci fortunato: vinti 5 milioni di euro

Vinti cinque milioni di euro a Catania: il Gratta e Vinci è stato acquistato lo scorso 30 agosto ma solo ora è stata ufficializzata la vincita.

La dea bendata bacia Catania. Un Gratta e Vinci “Miliardario Maxi” vincente è stato acquistato in un tabaccaio di via Penninello, nei pressi di via Etnea: vinti cinque milioni di euro, centrando l’obiettivo con il numero milionario 48.

Per comprarlo, certo, il fortunato ha speso qualche euro ma ne ha guadagnati decisamente molti di più: si direbbe un ottimo affare.

Lottomatica ha comunicato la vincita, dopo aver ovviamente effettuato le verifiche del caso, alla fine dello scorso mese.

“Siamo sorpresi e naturalmente felici – dichiara Daniele Ferrara, il titolare della tabaccheria dov’è stato acquistato il gratta e vinci – speriamo che il titolare dell’ambito tagliando possa farne buon uso: si tratta di una somma importante, forse la più alta realizzata a Catania e noi siamo orgogliosi di questo straordinario successo”.