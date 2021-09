Al via terza dose vaccino Covid: “Non è scontata per alcuni soggetti”

Avviate le procedure per la somministrazione della terza dose: dovranno farla tutti? Locatelli chiarisce questo punto.

Una circolare del Ministero ha sancito l’inizio delle procedure per somministrare la terza dose. Per il momento si inizierà solo con alcune categorie protette, ma ci si chiede già se a tutti toccherà la terza dose. A fare chiarezza è intervenuto Franco Locatelli, coordinatore del Comitato tecnico scientifico.

“Dico con estrema chiarezza che per quello che riguarda i soggetti sani e giovani è tutto fuorché scontato che si debba andare verso una terza dose“, ha affermato.

“È stato detto chiaramente anche dall’Agenzia europea del farmaco – ha specificato – dallo stesso Oms, non dimenticandoci che abbiamo una situazione mondiale globale per cui è importante riuscire a dare copertura per quei Paesi a basso e medio reddito dove la campagna vaccinale è imparagonabilmente più bassa in termini di coloro che hanno ricevuto l’immunizzazione”.

“La campagna vaccinale del nostro Paese, lo scandisco, è stata chiaramente un successo. Abbiamo più dell’80% della popolazione vaccinabile che ha ricevuto almeno una dose. Non è un caso che la curva epidemica del covid in Italia sia la migliore di tutti i Paesi europei”, ha concluso.