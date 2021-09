Coronavirus Sicilia, 1.601 nuovi guariti: il bollettino di oggi

Coronavirus Sicilia: nuovo bollettino con notizie positive. Nelle ultime 24 ore boom di guariti e ricoveri ancora in calo: tutti i numeri.

Meno di 300 nuovi casi di Coronavirus in Sicilia: di fatto, quelli riportati dall’ultimo bollettino del Ministero della Salute sono soltanto 278. I tamponi processati nelle ultime 24 ore ammontano a 15.647.

Si registrano, inoltre, 7 nuovi decessi e numerosi guariti, 1.601 per la precisione.

Per quanto riguarda i ricoveri in ospedale, l’ultimo bollettino indica 507 ricoverati in reparti ordinari (-19 rispetto a ieri) e 65 in terapia intensiva (5 in meno rispetto a ieri). Dati, questi, che fanno ben sperare.

Nuovi dati per provincia

Di seguito la suddivisione dei nuovi casi di Coronavirus per provincia: