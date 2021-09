UNICT – Tirocini curriculari all’estero: online il bando Maeci-Crui 2021

Online il nuovo bando Maeci-Crui per svolgere tirocini curriculari all'estero: tutte le informazioni dall'Università degli sSudi di Catania.

L’Università di Catania è tra gli atenei che offrono ai propri studenti l’opportunità di svolgere tirocini curriculari all’estero. L’ultima opportunità è quella che riguarda il bando Maeci-Crui aperto a 192 studenti che potranno svolgere ricerche, studi, analisi ed elaborazione di dati utili all’approfondimento dei dossier trattati da ciascuna sede.

Sarà possibile inviare la propria candidatura entro il 19 ottobre 2021. Sono coinvolti 26 paesi differenti, dove si potranno svolgere attività in rappresentanze diplomatiche, uffici consolari e istituti italiani di Cultura del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale. Possono partecipare tutti gli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale o a ciclo unico.

I tirocini si svolgeranno tra il 10 gennaio e l’8 aprile 2022, esclusivamente in modalità flessibile a distanza dall’Italia, a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Il tirocinio dà inoltre diritto al riconoscimento di 1 CFU per ogni mese di attività. Si ricorda però a tutti gli studenti interessati che per lo svolgimento dei tirocini a distanza, non è previsto rimborso spese.

Si ricorda a tutti gli studenti interessati che la candidatura va inviata on-line tramite il sito della Fondazione Crui entro e non oltre il 19 ottobre 2021. Inoltre sarà possibile ricevere orientamento ed assistenza rivolgendosi direttamente all’Ufficio Mobilità Internazionale (UMI), con referente: Alessandro Foti (095/7386109).