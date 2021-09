UNICT – Una serata in ricordo di Ezio Bosso: i dettagli sull’evento del CInAP

A Catania si ricorda il grande Ezio Bosso: la serata rientra nel ciclo di incontri organizzati dal Centro per l'Integrazione Attiva e Partecipata dell'Università di Catania.

Omaggio al direttore d’orchestra, compositore e pianista Ezio Bosso a Catania. La serata evento, dal nome “In ricordo di Ezio Bosso. La musica non conosce barriere“, avrà luogo giovedì 30 settembre alle 20, presso il cortile del CInAP (in via Sangiuliano 257).

Alla serata interverranno il gruppo folk catanese “I Lautari“, il violinista Carmelo Leonardi e Rosario Castelli, docente di Letteratura italiana al Dipartimento di Scienze Umanistiche.

Il ricordo del compositore Ezio Bosso, recentemente scomparso, darà ai partecipanti lo spunto per evidenziare la grande valenza inclusiva della musica nei rapporti sociali.

Come partecipare

L’ingresso è gratuito ma è necessaria la prenotazione. Nel rispetto delle norme anti-covid, infatti, solo 60 persone potranno partecipare all’evento. Per accedere è, inoltre, necessario esibire il green pass.

La prenotazione può avvenire compilando un form online da cui è possibile accedere dal sito dell’Università di Catania.

“Conversazioni in cortile”

L’evento fa parte del ciclo di incontri “Conversazioni in Cortile” organizzato dal Centro per l’Integrazione Attiva e Partecipata dell’Università di Catania.

La prima serata è proprio quella dedicata al ricordo di Ezio Bosso. Il secondo evento, dal titolo “Dante Alighieri: ansia e/è incognito”si terrà, invece, l’1 ottobre e sarà, dedicata, appunto al sommo poeta.

Infine, l’ultimo appuntamento, l’8 ottobre, sarà dedicato al ricordo di Andrea Camilleri con la proiezione di “Conversazione su Tiresia.”