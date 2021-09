Concorso ordinario scuola in arrivo: dubbi sulle modalità

Concorso ordinario scuola: più di 500 mila aspiranti docenti sono in attesa di nuove comunicazioni da parte del Miur. Ecco quello che sappiamo fino a oggi.

Come già annunciato dalla senatrice M5S, Barbara Floridia, il concorso ordinario scuola per la secondaria di I e II grado, bandito più di un anno fa, sarà avviato entro dicembre 2021. Rimangono in attesa, di una data più precisa, gli aspiranti docenti iscritti. Non sono però previste riaperture dei termini di iscrizione.

Concorso ordinario scuola: le promesse di Bianchi e Floridia

Le parole della sottosegretaria all’istruzione Barbara Floridia: “Si tratta di una notizia attesa da oltre 500 mila candidati e soprattutto uno strumento su cui il Movimento 5 Stelle ha lavorato senza sosta già a partire dal governo Conte 2“.

Nonostante l’imminenza dell’evento, gli aspiranti docenti iscritti sono ancora in attesa di conoscere le date di svolgimento. Ma dal Ministero dell’Istruzione ancora nessuna comunicazione in merito. Per il momento solo la promessa del Ministro dell’Istruzione Bianchi e quella della sottosegretaria Floridia: il concorso ordinario scuola si svolgerà prima di fine anno.

Modalità di svolgimento

Ad essere poco chiara non è solo la data della prova ma anche le modalità di svolgimento. Poco si sa su come saranno strutturate le prove e su cosa verteranno. Si attende dunque, al fine di una preparazione più adeguata dei partecipanti, che il MIUR pubblichi un decreto apposito, su cui vengano chiarite tutte le novità riguardanti il concorso ordinario scuola.

Cosa sappiamo finora

I concorsi pubblici per la scuola saranno:

annuali,

semplificati,

avranno una prova scritta a risposta multipla,

una prova orale,

valutazione dei titoli,

graduatoria,

non avranno una preselettiva.

Altro che sappiamo del nuovo concorso scuola è che ci saranno quesiti della prova scritta sull’accertamento delle conoscenze e competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa. Quesiti sull’informatica e sulla lingua inglese. La prova sarà superata con 70 punti e si passerà così alla prova orale, cui segue la valutazione dei titoli.