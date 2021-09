WhatsApp, arriva un sistema di cashback nella piattaforma? L'app di messaggistica sta testando questa nuova funzione: ecco tutte le informazioni.

Quest’anno si è parlato moltissimo di Cashback in Italia, a causa del cashback di Stato, un’iniziativa del Governo. Adesso pare che anche Whatsapp sia andando in questa direzione.

Come riportato da WABetaInfo, la nota app di messaggistica sta testando questa nuova funzione in beta in India. In alcuni paesi è, infatti, disponibile da tempo WhatsApp Pay per effettuare pagamenti.

L’app ha intenzione di incentivare la piattaforma interna per i pagamenti, che consentirebbe di ricevere il cashback 48 ore dopo la transazione.