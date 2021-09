Sicilia, effetto Green pass sulle vaccinazioni: 10 mila in più in 48 ore

Tra le conseguenze dell'estensione del Green pass c'è anche un relativo aumento delle dosi di vaccino anti-Covid somministrate in Sicilia. Di seguito i numeri nel dettaglio.

Il decreto Green pass è stato reso pubblico in Gazzetta Ufficiale, dunque è ormai ufficiale: da metà ottobre la certificazione verde sarà obbligatoria per tutti i lavoratori italiani. Questa estensione cambia inevitabilmente anche i numeri della campagna vaccinale in Sicilia.

Di fatto, secondo quanto riportato oggi da Il Giornale di Sicilia in edicola, negli ultimissimi giorni all’interno dell’Isola più persone hanno deciso di vaccinarsi contro il Coronavirus. In particolare, si indicano circa 10.000 vaccinazioni in più nel giro di 48 ore.

Lunedì sarebbero sono state somministrate 24.900 dosi, martedì, 23.988: si tratta del 10% in più rispetto alla media della settimana precedente.

Ma se è vero che aumenta il tasso di prime dosi, procedono ancora a rilento le terze dosi a cui, però, si è dato il via soltanto lunedì. Si ricorda, inoltre, che la terza dose di vaccino non riguarda ancora l’intera popolazione. Al contrario, almeno per il momento, è riservata soltanto a determinate categorie. Tra queste: