Sicilia, docente di Religione no-vax positivo al Covid: 8 classi restano a casa

In una scuola della Sicilia un insegnante di Religione, dopo aver effettuato un test rapido, è risultato positivo al Coronavirus. Annullate le lezioni per otto classi.

Un insegnante di Religione dell’Istituto comprensivo “Mariano Rossi” di Sciacca, in provincia di Agrigento, è risultato positivo al Coronavirus: è quanto emerso dal test rapido effettuato. Il docente, secondo quanto trapelato dai post pubblicati all’interno della sua pagina Facebook, è dichiaratamente no-vax.

In attesa dell’esito del tampone molecolare, la dirigente scolastica dell’istituto ha predisposto l’annullamento momentaneo delle lezioni per gli alunni di ben otto classi, tutti della scuola primaria. Nel caso in cui il risultato confermasse la positività del docente al Coronavirus, per questi studenti (oltre che e per le rispettive famiglie) scatterebbe la quarantena e la Didattica a Distanza.

Oltre che per gli alunni si teme anche per quattro insegnanti che sono stati recentemente a contatto con il docente di Religione.