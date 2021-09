Stasera in TV: in onda “Norma” dal Teatro Massimo Bellini di Catania

L'autunno è ormai iniziato e il caldo sembra essersi allontanato. Cosa c'è di meglio di una bella serata sul divano davanti alla tv? Ecco le proposte di stasera dalla redazione di LiveUnict.

Norma [20:50, Rai 5]: In collegamento dal Teatro Massimo Bellini di Catania, trasmessa proprio nel giorno in cui si celebrano i 186 anni della morte del compositore catanese Bellini. La regia è di Davide Livermore.

Fino all’ultimo battito [21:25, Rai1]: fiction con Marco Bocci che segue le vicende di uno stimato cardiochirurgo che scende a compromessi con un boss per salvare il figlio.

47 Ronin [21:05, Canale 20]: film con Keanu Reeves ambientato nel Giappone del XVIII secolo. Racconta la storia di quarantasette samurai che vogliono vendicare la morte del loro maestro, ucciso da un tiranno malvagio.

The front runner – Il vizio del potere [21:10, Rai Movie]: il film racconta la storia delbrillante Gary Hart, ex senatore democratico del Colorado, corre per le primarie nel 1987. Quando la Casa Bianca sembra ormai vicina, però, la sua vita e la sua carriera vengono travolte da uno scandalo. Nel cast Hugh Jackman e Vera Farmiga.

Il cacciatore di ex [22:10, Paramount Network]: Film con Gerard Butler e Jennifer Aniston che segue le vicede dell’ex poliziotto Milo Boyd, diventato cacciatore di taglie. Milo detesta sua moglie Nicole, una giornalista. Perciò l’uomo è felice di dover dare la caccia proprio alla compagna, ricercata per un reato minore. Ma portarla in carcere si rivela un’impresa difficile e rischiosa quando entrambi si ritrovano costretti a scappare per salvarsi da un pericoloso criminale.