Operazione nostalgia: “Paso Adelante” sbarca su Netflix

Quello di Beatriz Luengo è stato un annuncio inaspettato ed emozionante: i ragazzi della scuola di arti sceniche di Madrid stanno per sbarcare su Netflix.

I primi anni del 2000 sono stati caratterizzati da serie televisive memorabili: basti ricordare grandi saghe come quella di Streghe, di Buffy l’ammazzavampiri e, soprattutto, di Paso Adelante. Dalla trasmissione della puntata finale di quest’ultima, per i nati negli anni ’90 sembra passata una vita: in effetti, sono trascorsi ben 15 anni dal 22 dicembre del 2006, quando su Italia 1 è stato ufficialmente dato l’addio alla serie.

Per i nostalgici che ricordano come fosse ieri i favolosi tre anni (dal 2004 al 2006) trascorsi in compagnia di Lola, Pedro, Ingrid, Roberto, Silvia, Marta e Jero alla scuola di arti sceniche di Madrid, tuttavia, è arrivata una splendida notizia, annunciata proprio da Beatriz Luengo, una delle protagoniste della serie: Paso Adelante sta per tornare sugli schermi di casa, a brevissimo.

La serie, stando a quanto annunciato dall’attrice con un post su Instagram, verrà trasmessa dalla piattaforma streaming Netflix in vari paesi, tra cui l’Italia; il giorno d’arrivo previsto, invece, sarebbe il prossimo 10 ottobre. Mancherebbero, dunque, poco più di due settimane al ritorno ufficiale di Paso Adelante tanto nelle case di chi, 15 anni fa, ne ha seguito ogni puntata quanto in quelle di chi ne è sempre stato incuriosito ma non ha mai potuto iniziarla: pronti a ritornare a Madrid?