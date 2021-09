Amazon Prime Video: film e serie tv in uscita ad ottobre

So cosa hai fatto

Usciranno il 15 ottobre i primi quattro episodi della serie e con nuovi episodi ogni venerdì, fino all’episodio finale di stagione previsto per il 12 novembre. Il titolo originale “I Know What You Did Last Summer” è la serie di genere horror young adult che racconta le vicende di un gruppo di adolescenti, seguiti da un pericoloso assassino e uniti da un misterioso segreto.

Maradona – Sogno Benedetto

Dal 29 ottobre uscirà la serie tv dedicata ad uno dei più grandi campioni del calcio mondiale: Diego Armando Maradona. La serie di genere biografico è composta da 10 episodi con momenti chiave della sua carriera e della sua vita.

Bingo Hell

Giorno 1 ottobre arriva Bingo Hell, un film di Amazon Studios, orientato sulle vicende di una signora contro una creatura che minaccia gli abitanti della comunità a basso reddito.

Black as Night

Amazon, insieme al progetto Welcome to the Blumhouse, propone Black as Night. Il film, in uscita giorno 1 ottobre, segue le vicende di un’adolescente e dei suoi amici che dovranno affrontare un pericoloso gruppo di vampiri.

My Name Is Pauli Murray

Disponibile dal 1 ottobre il film documentario Amazon Original “My Name Is Pauli Murray“, che racconta la vita e le idee di Pauli Murray, avvocato, poeta e attivista.

The Manor

Disponibile dall’8 ottobre un altro film progetto di Amazon, di genere thriller. Si tratta di un racconto gotico del terrore, ma moderno, su una forza malvagia che tormenta i residenti di una casa di cura.

Madres

Il film racconta le vicende di una giovane coppia messicano-americana che decide di trasferirsi in un ranch aziendale in una piccola città della California, dove si nasconde una verità strana e terrificante. L’uscita è prevista per giorno 8 ottobre.

Justin Bieber Our World

Altro documentario, stavolta su una star di fama internazionale: Justin Bieber. Dall’8 ottobre, il film che racconta la vita della superstar andrà in onda su Prime.

After 3

Atteso per il 29 ottobre il terzo film della saga cinematografica tratta dai romanzi bestseller di Anna Todd: Tessa iniziare un nuovo capitolo della sua vita, mentre la gelosia di Hardin e il suo carattere difficile rischiano di rovinare il loro rapporto.