Stasera in TV: in onda “Pretty Woman” e X Factor 2021

Stasera in TV sono diversi i film e i programmi che andranno in onda. Se avete in programma una serata sul divano, ecco alcuni consigli su cosa guardare.

Pretty Woman [21.25, Rai1]: Ricco ma solitario uomo d’affari si imbatte involontariamente in una prostituta e preso dalla sua simpatia la contratta come accompagnatrice. Finirà per innamorarsene perdutamente.

Poli opposti [21.10, Rai Movie]: Sullo sfondo di una Roma borghese e romantica, l’avvocato divorzista Claudia Torrini, una donna perennemente in lotta con gli uomini e madre single del piccolo Luca, incontra Stefano Parisi, un terapeuta della coppia separato da poco dalla moglie Mariasole. I due entrano immediatamente in conflitto, ma quando Luca, il figlio di Claudia, chiede di andare in terapia da Stefano, i due si rendono ben presto conto che lottare contro le leggi della fisica è quasi impossibile…

Ocean's Twelve [21.00, Iris]: Un altro colpo per Danny Ocean e la sua squadra. Questa volta l'impresa è più ambiziosa e la squadra dovrà portare a termine tre colpi in tre città diverse in europa, mentre Benedict il cui casino' era stato ripulito nel film precedente, cerca di vendicarsi.

X Factor 2021 [21.30, TV8]: Torna la nuova edizione dello show musicale più conosciuto e amato d’Italia, con una grande novità: l’eliminazione delle categorie. I concorrenti si sfideranno sul palco per conquistare Emma, Mika, Manuel Agnelli e Hell Raton, giudici alla ricerca del talento senza confini. Alla nuova conduzione Ludovico Tersigni.