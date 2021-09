Stasera in TV: in onda “Attacco al potere 3”

Inizio di settimana noioso? La redazione vi consiglia film e fiction assolutamente da non perdere.

I Bastardi di Pizzofalcone -Fuochi- [Rai Uno, 21.25]: il ristorante di Letizia dopo l’attentato si è trasformato in un vero e proprio inferno, dove sono presenti diversi feriti e cadaveri. I bastardi non possono indagare sull’accaduto, il loro passato torna alla luce. All’improvviso però la soffiata di un vecchio nemico apre a loro una nuova strada.

Attacco al potere 3 [Italia Uno , 21.20]: l’agente dei servizi segreti Mike Banning, è accusato di essere parte del tentato omicidio del Presidente degli Stati Uniti, Banning è ricercato dalla stessa FBI, cerca di fuggire e di proteggere se stesso e la sua reputazione. Ad un certo punto scopre una grande minaccia terroristica dietro gli eventi.

Next [Canale 20 Mediaset , 21.05]: Cris Johnson riesce a prevedere il futuro, per questo motivo è cercato dal governo, che vorrebbe capire il funzionamento di questa sua grande capacità. Cris nel tentativo di scappare cambia identità e diventa Frank Cadillac, si trasferisce a Las Vegas e lavora come mago. Le sue capacità però saranno fondamentali per combattere un piano terroristico.

Jumanji -Benvenuti nella giungla- [Rai Due, 21.20]: nel noto sequel campione d’incassi con Robin Williams, quattro ragazzi trovano una console e finiscono in un gioco.