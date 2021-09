Stasera in tv: in onda ”Sotto il sole di Riccione” e ”Final destination 3”

Film di ogni tipo per questo martedì 21 settembre. Ecco tutti i consigli della redazione di Liveunict.

Sotto il sole di Riccione [Canale 5, ore 21:20]: Film comico/sentimentale del 2020, con regia di YouNuts, racconta la storia di Vincenzo che è in vacanza con sua mamma Irene (Isabella Ferrari), che lo soffoca: il ragazzo è non-vedente ma desidera farsi degli amici come ogni ragazzo della sua età. In spiaggia conosce Furio, figlio del proprietario del Bagno 32 e giullare della compagnia, che lo prende sotto la sua ala e lo iscrive a Tinder, intenzionato a trovargli una ragazza. A rispondergli dietro lo schermo del cellulare c’è Camilla, che si sente trascurata dal fidanzato Giorgio ed è in partenza per studiare in Canada. Lasciando che suo figlio viva la sua età, anche Irene riscoprirà i brividi d’amore che credeva sopiti grazie all’incontro rocambolesco con Lucio (Luca Ward). Il napoletano Ciro insegue il sogno di fare il cantante, ma il suo provino fallisce e si ritrova bagnino pur di non tornare a casa al futuro che i suoi genitori hanno scelto per lui. Lontano dalla fidanzata e spudoratamente corteggiato dalla seducente Mara, scoprirà che l’amore a volte si nasconde nell’amica della porta accanto.

Santa Maradona [Rai Movie, ore 21:10] : Film del 2001 con Stefano Accorsi come attore protagonista, racconta la storia di Andrea, neolaureato che divide l’appartamento con l’amico Bart. Ma quando incontra Dolores, giovane attrice di teatro, la sua vita sembra avere una svolta improvvisa nella sua vita.

Final Destination 3 [Italia 2, ore 21:15] : Film del 2005, con regia di James Wong, è il terzo capitolo di una serie di film in cui la formula è sempre la stessa i protagonisti sono nuovi. Prima di salire sulle montagne russe un adolescente ha la visione premonitrice di un terribile incidente e da lì in seguenza tutti gli incredibili accaduti.