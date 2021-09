Stasera in tv: ”Yes Man” e ”Art night”

Stasera in TV film e documentari d'arte davvero imperdibili. Ecco i consigli della redazione di LiveUnict.

Qualcosa è cambiato [Rai Movie, 21.15]: Con la regia di James L. Brooks, una commedia che racconta la storia di un misogino, ossessionato da una serie infinita di complessi e manie e dotato di una lingua avvelenata. Ma dopo l’incontro con un cane e con una bella cameriera, qualcosa cambia all’improvviso e l’orco si rivela un burbero benefico.

Art night [ Rai 5, 21.15] : Come ogni venerdì , abbiamo art night. Stasera gli occhi di Dante Dalì, a tu per tu con Salvator Dalì, genio assoluto ed eclettico che si è cimentato in tutte le arti. Un documentario ricco di emozioni per l’arte e la cultura spagnola.

Yes Man [La 2, 21.55] : Un film del 2008, con regia di Peyton Reed, racconta di storia di Carl, che preoccupato con la propria vita privata infelice va a un seminario che invita tutti quanti a non farsi sfuggire le occasioni di vivere e di rispondere sempre di si a tutti gli inviti richieste e domande. Carl ci prova e diventa cosi uno yes man a tutti gli effetti.