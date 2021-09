Covid Sicilia, oggi -1.888 nuovi positivi: i dati comunicati dal Ministero

Coronavirus Sicilia: il bollettino di oggi registra un decremento importante di attuali positivi nell'Isola. Ecco tutti i dati di oggi, comunicati dal Ministero.

Sono 4.830 i nuovi casi di Coronavirus oggi in Italia. L’aggiornamento quotidiano del Ministero della Salute segnala inoltre 73 nuove vittime. L’epidemia è ancora ben lontana dal concludersi e si va ormai verso la terza dose del vaccino. Ma qual è la situazione in Sicilia che, anche per i prossimi giorni, rimarrà in giallo?

Coronavirus Sicilia: il bollettino di oggi

I nuovi positivi di oggi, comunicati dalla Regione all’Istituto Superiore di Sanità, sono 471. In più, si registrano 28 nuovi decessi per un totale di 6.637. Sono 2231, inoltre, i guariti nelle ultime 24 ore.

Un dato positivo è quello che riguarda anche gli attuali positivi, che oggi registrano un decremento di 1.888 per un totale di 23.616 attuali positivi nell’Isola.

Coronavirus Sicilia: i dati delle province