Test Architettura e Ingegneria edile-Architettura: riaperti termini di iscrizione

Architettura e Ingegneria edile-Architettura: si riaprono i termini di iscrizione alla prova. Ci sono ancora posti disponibili: ecco tutte le informazioni.

Si riaprono i termini per iscriversi ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico a numero programmato nazionale: nello specifico, si tratta dei corsi di Architettura e in Ingegneria edile – Architettura per l’anno 2021/2022.

I posti disponibili:

16 per Architettura

5 per Architettura – Ingegneria edile

Come iscriversi alla prova

Occorre inoltrare l’iscrizione online tramite il Portale Studenti Smart Edu entro il 16 settembre 2021. Entro la stessa scadenza, occorre inviare il pagamento del contributo di 30 euro. Quando ci si iscrive, è necessario esprimere l’ordine di preferenza tra i due corsi.

La prova

La prova si terrà il 22 settembre 2021 alle 8.30 (durata 70 minuti) alla Cittadella universitaria, nell’Edificio 4 (Via Santa Sofia, 64 – Catania).