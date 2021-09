Stasera in TV: in onda “Champions League – Malmo vs Juventus” e “Resta con me”

Cosa guardare stasera in TV? Parte oggi la Champions League per gli attesissimi tifosi, ma il palinsesto di oggi propone altri film interessanti. Ecco quali.

Resta con me [Rai 2, ore 21:20]: Tami e Richard sono giovani, innamorati e sognano una vita di avventure insieme. Salpati da Tahiti con il bel tempo, dopo pochi giorni, nel bel mezzo dell’Oceano Pacifico, incorrono in un uragano terrificante.

Champions League – Malmo Vs Juventus [Canale 5, ore 21:00]: Primo appuntamento di calcio per il nuovo girone di Champions League. Protagonista stasera la Juventus che dovrà ottenere la sua prima vittoria.

Final Destination [Italia 2, ore 21:15]: Dall’America, una scolaresca è in procinto di partire in gita per Parigi. All’aeroporto il giovane Alex è turbato da un presentimento nel quale egli vede l’aereo precipitare. Rifiuta di imbarcarsi e altri sette della comitiva lo seguono nella sala d’aspetto, cercando di calmarlo. Dalla vetrata tutti vedono l’aereo decollare e poco dopo perdere quota, schiantarsi al suolo, esplodere. Non ci sono superstiti. Passano 39 giorni, e alcuni tra quelli rimasti a terra muoiono in circostanze apparentemente inspiegabili. A questo punto Billy, Carter e Claire, tre compagni di scuola, vanno da Alex e gli chiedono chi sarà il prossimo.

Joker – Wild Card [Canale 20, ore 21:05]: Nick Wild è un giocatore d’azzardo in riabilitazione, che ha deciso dedicare la sua vita alla protezione delle persone coinvolte in quel difficile mondo. Tuttavia, quando una sua amica viene brutalmente picchiata da un pericoloso gangster il suo lavoro giornaliero passa decisamente in secondo piano.