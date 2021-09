Coronavirus Sicilia, Catania prima per contagi: il bollettino

Il Ministero della Salute ha pubblicato i dati con i nuovi contagi da covid-19. Di seguito la situazione per provincia.

Il Ministero della Salute ha reso noto il bollettino con i dati odierni riguardanti la situazione coronavirus in Italia e in tutte le regioni. Nelle ultime 24 ore in Italia, sono stati registrati 4.021 nuovi positivi al coronavirus. Dati sicuramente in discesa rispetto alle settimane scorse. I decessi registrati salgono a 72.

Tuttavia, in Sicilia, la situazione sembrerebbe migliorare e nelle ultime 24 ore sono stati registrati 684 nuovi positivi circa la metà rispetto ai numeri delle settimane scorse. I deceduti nelle. ultime 24 ore salgono a quota 24.

Attualmente nell’Isola ci sono 25.504 positivi di cui 772 ricoverati in ospedale, 99 in terapia intensiva e 24.633 in isolamento domiciliare. I guariti salgono a 257.900, mentre i decessi a 1.614. Da inizio pandemia sono state 290.013 le persone contagiate dal Covid.

Coronavirus Sicilia: la situazione per provincia