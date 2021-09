Vaccino, in arrivo circolare terza dose: da chi si comincerà

In arrivo circolare per somministrazione terza dose di vaccino anti-covid. Sarà esposto il piano strategico e quali saranno le categorie coinvolte.

In arrivo circolare per la somministrazione della terza dose del vaccino anti-covid. Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha annunciato che la partenza per la somministrazione della terza dose sarà a fine settembre e si partirà con i soggetti fragili, i trapiantati e gli immunodepressi che complessivamente dovrebbero essere 2,3 milioni.

Nel frattempo la campagna di vaccinazione ha raggiunto quota 40 milioni di soggetti che hanno ricevuto entrambe le dosi e completato, al momento, il ciclo vaccinale. La circolare sarà generica e prevederà il piano strategico di somministrazione della terza dose. Tuttavia, dopo i fragili toccherà agli over 80 e operatori sanitari.