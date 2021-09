Catania, ancora vaccini in Municipio: camper anche alla fiera e in pescheria

L'iniziativa del Comune di Catania continua: il Palazzo degli elefanti rimarrà un hub vaccinale per un'altra settimana. Vaccini anche in pescheria e alla fiera.

L’hub vaccinale allestito per te giorni al Palazzo degli Elefanti di Catania, sede del Municipio, ha avuto successo tra i cittadini. Per questo, l’iniziativa è stata prolungata. Da lunedì 13 a sabato 18 settembre il Municipio di Catania continuerà a fungere da hub per garantire ai cittadini di assumere la dose sierologica contro il Covid-19.

L’hub vaccinale di palazzo degli elefanti, come nei giorni scorsi funzionerà dalle ore 9,00 alle 18,00, nei locali a piano terra dell’Urp, da lunedì a sabato, dove è possibile recarsi senza alcuna prenotazione per avere somministrato il vaccino Pfizer dai medici assistiti dagli esperti informatici.

“Abbiamo visto – ha detto il sindaco Pogliese – decine di catanesi attendere il proprio turno dentro il Comune per essere vaccinati. Un risultato superiore a ogni aspettativa che come anche mi ha confermato il commissario Pino Liberti, non ha precedenti numerici di somministrazioni effettuate nelle sedi di prossimità finora approntate. Siamo orgogliosi di questa intuizione che abbiamo avuto insieme con l’assessore Pippo Arcidiacono e la fattiva collaborazione del capo di gabinetto Giuseppe Ferraro, di dare un’opportunità per vaccinarsi anche nel nostro Municipio.

Evidentemente avere adibito una sede istituzionale a centro vaccinale, rassicura anche gli indecisi, forse perché avvertono la sensazione di sentirsi un luogo protetto. Il Comune d’altro canto, come ho sempre detto, è la casa di tutti. Laddove possibile credo che l’esperienza di Catania si possa anche ripetere anche altrove, mettendo a disposizione il Municipio, come elemento aggiuntivo al capillare lavoro che l’assessorato regionale alla salute sta svolgendo nel territorio dell’isola, che sta producendo una diminuzione dei contagi e un incremento delle vaccinazioni”.

“Il successo delle vaccinazioni a Palazzo degli Elefanti – ha detto il commissario covid per la provincia di Catania Pino Liberti – dimostra una crescente apertura dei cittadini che, come i numeri ci dimostrano, nelle istituzioni trovano un riferimento. Abbiamo subito risposto alla richiesta del sindaco Pogliese di prorogare l’iniziativa. Sono convinto che la sinergia e la collaborazione tra il mondo medico, politico, istituzioni, imprenditori, giornalisti, che abbiano una visione unica e univoca, sarà la risposta definitiva alla pandemia”.

Lunedi alla fiera di piazza Carlo Alberto e martedì in pescheria, inoltre, ci sarà il camper per le vaccinazioni dell’Asp, a partire dalle ore 8,00 nei due mercati storici. Per l’occasione, in pescheria ci sarà anche Gino Astorina.

“Ribadisco il mio invito a tutti i cittadini a vaccinarsi – ha detto il sindaco Pogliese –. Il rischio di contrarre il virus è ancora alto. La maggior parte dei ricoveri in terapia intensiva riguarda persone non vaccinate ed è scientificamente dimostrato e confermato anche dall’Istituto Superiore di Sanità, che la dose vaccinale riduce drasticamente il rischio dell’aggravamento clinico. E poi c’è il risvolto sociale, perché più la popolazione è vaccinata, meno il virus circola”.