Stasera in Tv: in onda “Ritratto di Borghesia in nero”

Seat Music Awards 2021 [Rai 1, ore 20:35]: In diretta dall’Arena di Verona, Carlo Conti e Vanessa Incontrada conducono Seat Music Awards, l’evento musicale più importante dell’estate, con la consegna dei premi e riconoscimenti speciali ai vincitori di questa edizione. I maggiori protagonisti della musica e dello spettacolo italiano si esibiranno con uno show dal vivo sul palco dell’Arena di Verona alla presenza del pubblico.

A star is born [Canale 5, ore 21:20]: Il remake di “è nata una stella”, premiato con il Golden Globe per la migliore canzone, segna il debutto alla regia di Bradley Cooper, anche protagonista al fianco di Lady Gaga. Un musicista si innamora di una cantante disillusa e la porta al successo. 8 nomination agli Oscar 2019.

Shark – Il primo squalo [Italia 1, ore 21:20]: Nelle profondità dell’oceano è sopravvissuto un killer preistorico di dimensioni enormi. Si tratta del Megalodon, il progenitore dello Squalo bianco. Jonas Taylor è un paleontologo ed esperto di subacquea che ha da sempre sostenuto l’esistenza di questo “mostro”. Quando Megalodon riemerge dall’acqua provocando distruzione e terrore, sarà proprio Jonas a doversi occupare della caccia.

Ritratto di borghesia in nero [Cielo, ore 21:15]: Un ragazzo con borsa di studio in musica diventa l’amante di una matura insegnante di pianoforte e fa la corte a una bella fanciulla della ricca borghesia veneziana. In una confezione di lusso la sagra dell’ovvio, un carosello di banalità dove i più biechi luoghi comuni del cinema di denuncia antiborghese si alternano a erotismo permissivo. Dal racconto “La maestra di piano” di Roger Peyrefitte.