ERSU Catania – Borse di studio 2021/22: domande in scadenza

È in scadenza oggi il termine ultimo per presentare domanda di borsa di studio ERSU 2021/22. La richiesta è da effettuare online stando alle nuove direttive dell'ente, che tiene conto dello SPID per poter accedere alla propria aria riservata.

In scadenza la partecipazione al Bando ERSU 2021/22. Oggi, giorno 10 settembre 2021 alle ore 14:00, si chiuderà la procedura di presentazione della domanda per richiedere il sussidio economico basato sul proprio reddito ISEE e sui crediti accumulati durante l’anno. Per accedere alla domanda di partecipazione online è necessario collegarsi al sito internet ufficiale dell’ente, accedere all’aria riservata agli studenti e seguire la procedura indicata. Per poter accedere è necessario essere in possesso dello SPID o della Carta di identità elettronica.

Per ricevere informazioni utili lo studente può rivolgersi all’Ufficio Assegnazione (tramite prenotazione effettuabile sul sito ERSU Catania), all’URP dell’ERSU di Catania, alla pagina Facebook, alle e-mail predisposte sul sito dell’ERSU di Catania e sarà possibile anche attivare l’assistenza tecnica disponibile fino alle ore 13:00 di oggi