Stasera in TV: in onda “La favorita” e “Dove eravamo rimasti”

Ci si avvicina sempre di più al weekend: se il maltempo impedisce di uscire, perché non godersi un buon film sul proprio divano? Ecco i titoli in onda stasera.

La favorita [Rai 3, ore 21:20]: Emma Stone e Rachel Weisz sono due cugine che vivono nell’Inghilterra del XVIII secolo. Entreranno in lotta con l’obiettivo di divenire la favorita della Regina Anna, interpretata da Olivia Colman.

Escape Plan 3 – L’ultima sfida [Rai 4, ore 21:20]: Sylvester Stallone e Dave Bautista sono i protagonisti di questo action del 2019, nel quale tra scene di azione sfrenata tenteranno di salvare la figlia di un magnate di Hong Kong, rapita misteriosamente.

Pelé [Canale 5, ore 21:20]: il film biografico che racconta gli inizi e l’ascesa del mitico giocatore del Brasile, che portò la sua squadra a vincere i Mondiali del 1958.

Tartarughe Ninja (2014) [Mediaset, ore 21:04]: quattro fratelli, tartarughe mutanti, emergono dalle fogne di New York: combatteranno per salvarla dai piani diabolici di Shredder e del suo Foot Clan.

Dove eravamo rimasti [Rai Movie, ore 21:10]: la storia di Ricki Rendazzo, interpretata da Meryl Streep, una donna che ha lasciato famiglia per diventare una rockstar. A carriera finita, torna dai figli, per provare a riallacciare i rapporti.

L’asilo dei papà [Paramount, ore 21:10]: divertente commedia con Eddie Murphy e Jeff Garlin, nei panni di due pubblicitari che, improvvisamente, perdono il lavoro e si ritrovano costretti a ritirare i figli dal prestigioso asilo presso il quale erano iscritti. Da qui l’idea: prendere in casa una decina di bambina, aprendo un vero e proprio asilo dei papà. Ma le cose non andranno come previsto.