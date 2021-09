Stasera in TV: in onda il premio Oscar “Birdman” e “The Undoing”

Cosa c'è in programma stasera in TV? La programmazione di oggi è ricca di film e di serie TV: ecco alcuni suggerimenti da parte della redazione di LiveUnict.

La famiglia a soqquadro [Rai1, ore 21.50]: Appena arrivato nel nuovo mondo della scuola media, l’undicenne Martino (Gabriele Caprio) si trova di fronte ad una realtà inaspettata: è l’unico della sua classe ad avere ancora i genitori che stanno insieme. Iniziando ad invidiare ai compagni di scuola le sontuose vacanze e i doppi regali ricevuti, scatta in lui un’idea diabolica: cercare di far separare mamma e papà per diventare un bambino come tutti gli altri e poter così godere dei fantastici benefici dell’avere una famiglia allargata. Tuttavia, ben presto la situazione gli sfugge di mano e il suo piano sembra andare per il peggio, anche se alla fine non tutto sarà perduto e Martino imparerà una grande lezione.

L’acchiappasogni – Dream Catcher [Rai4, ore 21.20]: Quattro ragazzini ricevono in dono dei poteri telepatici come ringraziamento per aver salvato un bambino da dei bulli. Ogni anno si riuniscono per cacciare tra i boschi, ma questa volta incontrano degli alieni feroci che vogliono conquistare il pianeta diffondendo un pericoloso virus. Basato su un romanzo di Stephen King.

The Undoing [TV8, ore 21.30]: Grace e Jonathan Fraser sono la coppia perfetta. Belli, ricchi, innamorati. Lei è psicoterapeuta, lui oncologo infantile e hanno un figlio che frequenta una prestigiosa scuola privata. Durante un incontro del comitato genitori della scuola, Grace resta affascinata da Elena, giovane mamma che poco ha a che fare con l’alta società. In una serata di beneficienza, Elena rivela a Grace il proprio disagio esistenziale ma, poco dopo, viene trovata morta. Per Grace è uno shock, anche perché suo marito scompare. Dov’è finito e chi ha ucciso Elena?.

Tutta colpa di Freud [La5, ore 21.10]: Francesco Taramelli è un analista alle prese con tre casi disperati: una libraia che si innamora di un ladro di libri; una ragazza gay che decide di diventare etero; e una diciottenne che perde la testa per un cinquantenne. Ma il più turbato è l’analista stesso, padre single dei tre casi disperati.

Birdman [Rai5, ore 21.16]: Riggan Thomson, attore famoso per aver interpretato il celebre supereroe ‘Birdman’, tenta di tornare sulla cresta dell’onda mettendo in scena a Broadway una pie’ce teatrale – tratta dal racconto di Raymond Carver “What We Talk About When We Talk About Love” – che dovrebbe rilanciarne il successo. Nei giorni che precedono la sera della prima, deve fare i conti con un ego irriducibile e gli sforzi per salvare la sua famiglia, la carriera e se stesso.