Terza dose vaccino, con chi e quando si partirà? Il calendario previsto

Terza dose del vaccino Covid? Emergono informazioni importanti sulle categorie con cui si dovrebbe iniziare.

La terza dose del vaccino anti-Covid non è più un’ipotesi. Sebbene non esista ancora un calendario ufficiale che possa regolare il via, emergono le prime indiscrezioni a riguardo. Secondo quanto si apprende da fonti di Governo, di fatto, a partire da fine settembre dovrebbero ricevere la terza dose gli immunodepressi.

Dovrebbero seguire, poi, gli anziani over 80: per loro il via per la terza dose è previsto entro fine anno, probabilmente a dicembre. Infine dall’inizio del 2022, presumibilmente tra gennaio e febbraio, dovrebbe toccare agli operatori sanitari. Questo è il timing previsto ma nulla è ancora ufficiale: si attendono le valutazioni dell’Aifa.

Dal Comitato tecnico-scientifico dell’Agenzia italiana del farmaco, comunque, trapelerebbe un parere favorevole in merito alla terza dose dei vaccini anti-Covid per i pazienti “fragili” e immunodepressi. In ogni caso, il parere definitivo dovrebbe arrivare soltanto nei prossimi giorni. Sulla terza dose per il resto della popolazione, invece, l’Aifa dovrà aspettare le conclusioni dell’Ema, l’Agenzia europea del farmaco.

Nel frattempo il Governo si divide sull’obbligo vaccinale. Roberto Speranza, Ministro della Salute, non lo esclude del tutto.